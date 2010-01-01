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Isaiah Thomas, Pelicans'la 10 günlük kontrat yaptı!

Serbest oyuncu Isaiah Thomas'ın, New Orleans Pelicans ile 10 günlük bir kontrat imzalamayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas'ın, New Orleans Pelicans ile 10 günlük bir kontrat imzalamayı planladığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Thomas'ın Pelicans'ın 4 Nisan'da Houston Rockets'a karşı oynayacağı karşılaşmada ilk maçına çıkmaya uygun olacağını belirtti.

32 yaşındaki oyuncu en son NBA'de, Washington Wizards için 40 maç oynadığı 2019-20 sezonunda forma giymişti.

Thomas, Şubat ayında FIBA AmeriCup 2022 Elemeleri'nde ABD Milli Takımı'nda forma giymiş ve oynadığı iki maçta 14.0 sayı, 2.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamıştı.


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