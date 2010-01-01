Isaiah Thomas, Pelicans'la 10 günlük kontrat yaptı!

Serbest oyuncu Isaiah Thomas'ın, New Orleans Pelicans ile 10 günlük bir kontrat imzalamayı planladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Thomas'ın Pelicans'ın 4 Nisan'da Houston Rockets'a karşı oynayacağı karşılaşmada ilk maçına çıkmaya uygun olacağını belirtti.



32 yaşındaki oyuncu en son NBA'de, Washington Wizards için 40 maç oynadığı 2019-20 sezonunda forma giymişti.



Thomas, Şubat ayında FIBA AmeriCup 2022 Elemeleri'nde ABD Milli Takımı'nda forma giymiş ve oynadığı iki maçta 14.0 sayı, 2.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



