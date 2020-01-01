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Isaiah Thomas, neden NBA'de olmadığını açıkladı

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, şu anda NBA'de olmadığına dair teorisini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas, şu anda NBA'de olmadığına dair teorisini açıkladı.

31 yaşındaki Thomas, emekli NBA guardı Jay Williams ile "The Boardroom"da, şu anda bir takımla beraber olmadığına inanma sebebini söyledi:

"Ben bir takasta araya atılandım. Bu gerçekleştiğinde, serbest kaldığımda durumu anlamıştım. Washington Wizards için 40 maçta ilk beş başladım, ancak serbest kaldığımda, doğru bir ortam olup olmadığını görmek için bir playoff takımı bulmaya çalışıyordum, hala iyi bir fırsat bekliyordum..."

Hazırda bekliyordum, ve sonra tüm bu koronavirüs olayları olunca, her şey bitti.

Zihinsel olarak, bu durumda kontrol edebileceğim her şeyi kontrol edebileceğimi bildiğim kadar pozitif kalmaya çalışıyorum. Beni takas ettiren ve serbest bıraktıran şey yeteneklerim değildi, bir iş kararıydı."

Thomas, üç yıl içinde dört farklı takım için mücadele etmişti. En son önceki yaz Washington Wizards'a serbest bir oyuncu olarak katılmıştı ve LA Clippers ile üç takımlı bir anlaşma ile gitmiş, sonra da onlar tarafından serbest bırakılmıştı.


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