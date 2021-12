Eski NBA oyuncusu Isaiah Thomas, yakın zamanda NBA'e döneceğini duyurdu.



Son birkaç yıldır NBA'e geri dönmek için mücadele eden ve bir zamanlar inanılmaz bir oyuncu olma beklentileri taşıyan Thomas, yıllar içinde büyük bir düşüş yaşamış ve NBA'deki yerini kaybetmişti.



Ancak bir gün lige geri döneceğini bildiğini belirten Thomas, zamanında NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Allen Iverson gibi isimlerden almış olduğu övgüleri buna referans olarak gösterdi.



32 yaşındaki oyuncu, bu iltifatları Twitter'dan paylaşarak, "er ya da geç ait olduğu yere döneceğini" söyledi:



"A.I. beni 'hakiki bir katil' olarak gördüğünü söylemişti, Kobe bana 'Mighty I.T.' lakabını vermişti, Nipsey Hussle aslan yürekli olduğumu söylemişti, Tom Brady ise bana büyük oyuncu demişti. Şimdiye kadarki en büyük sporcular tarafından onay almış biriyim. Geri dönüşüm an meselesi! Hazır olduğumda döneceğim."



THOMAS'IN DÜŞÜŞÜ NASIL GERÇEKLEŞTİ?



2016-17 NBA sezonunda Thomas, ligin en ünlü oyuncularından biriydi. 28.9 sayı ortalaması tutturmuş olan eski Boston Celtics yıldızı, MVP yarışının zirvede yer alan isimlerinden biri konumundaydı.



Thomas, takımını Doğu Konferansı Finallerine bile taşımış, ancak bu noktadan sonra kariyeri kötü bir hal almıştı. Serinin ikinci maçında I.T., sağ kalçasındaki sakatlığı nüksettirmiş ve serinin geri kalanını kaçırmıştı.



Bu noktadan sonra Thomas için birkaç yıl zorlu geçmişti. Celtics'te geçirdiği süre boyunca bir All-Star olan I.T, Celtics'in Kyrie Irving'i takas etmesiyle takımdan gönderilmiş ve Cleveland Cavaliers'a yollanmıştı.



Cleveland'da ritmini bulmayan Thomas'ın kariyerinin düşüş eğrisi başlamış ve sonrasında Sacramento, Los Angeles, Denver, Washington ve New Orleans gibi ligdeki takımlarda yuvasını bulmaya çalışmıştı.



Geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'ın kendisini almayı düşündüğü iddialarıyla tekrar lige geri döneceği söylenmiş olsa da Rajon Rondo'nun yedek point guard olarak alınmasıyla bu plan da suya düşmüştü.



Thomas henüz bir NBA takımıyla yeni bir sözleşme imzalamamış olsa da, NBA'e geri dönme umudundan halen vazgeçmiyor.