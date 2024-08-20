Eski NBA yıldızı Isaiah Thomas'ın, Sacramento Kings için antrenman yapacak oyuncular arasında yer aldığı bildirildi.



Fox40'tan Sean Cunningham, Thomas'ın bu hafta içinde Kings ile bir antrenmana katılacağını söyledi.



35 yaşındaki tecrübeli oyun kurucunun, şu anda aynı şehirde bulunan Kings kadrosundaki diğer oyuncularla düzenlenecek rekabetçi düzeyde antrenmanlar için Sacramento'ya davet edilen bir grup serbest oyuncu arasında yer aldığı belirtildi.



NBA'de son olarak önceki sezon Suns forması giymiş olan Thomas, altı maçta yalnızca 3,2 dakika ortalamayla sahada kalmış ve 1,3 sayı üretebilmişti.



Thomas'a Sacramento'da katılan diğer serbest oyuncuların Tony Bradley, Juan Toscano-Anderson ve Lonnie Walker olduğu söylendi.



Aralık 2023'te Kings ile sözleşme imzalayan ve Ocak 2024'te serbest bırakılan Toscano-Anderson, takımda 11 maçta forma giymiş ve G League'de Capitanes de Ciudad de México'ya yeniden katılmadan önce maç başına 4,8 dakikada ortalama 0,6 sayı ve 1,3 ribaund üretmişti.



Grubun diğer oyuncusu Walker, geçen sezonu Brooklyn Nets'te geçirmiş ve maç başına 17,4 dakikada ortalama 9,7 sayı, 2,2 ribaund ve 1,3 asist kaydetmişti.



26 yaşındaki oyuncu Bradley ise, 2023'ten beri ligden uzak ve maç başına 11,1 dakikada 4,4 sayı ve 4,1 ribaundlık kariyer ortalamalarına sahip.





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