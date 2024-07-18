Milwaukee Bucks'ın, eski NBA yıldızlarından Isaiah Thomas ile antrenman yaptığı kaydedildi.



Kariyerinde iki kez All-Star seçilmiş olan Thomas'ın, Las Vegas'ta Bucks ile NBA'e geri dönüş hedefiyle bir antrenmana katıldığı belirtildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Thomas'ın Bucks'la antrenman kampına katılma fırsatı için yarışan Justise Winslow, Hamidou Diallo, Will Barton ve Jaylen Nowell'ın da aralarında bulunduğu bir grup eski guardlar arasında yer aldığını söyledi.



Şu anda 35 yaşında olan Thomas, önceki sezon NBA G League'de yeteneklerini sergilemiş ve Phoenix Suns'ta kısa bir süre forma giymişti.



Thomas, Suns'ta oynadığı süre boyunca altı maçta forma giymiş ve maç başına 3,2 dakikada 1,3 sayı ortalaması yakalamıştı.



Tecrübeli oyun kurucu, geçtiğimiz günlerde NBA'e geri dönüş yapma arzusunu tekrar dile getirmişti.





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