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Isaiah Thomas, Lakers'la 10 günlük kontrat yaptı!

Eski All-Star oyuncu Isaiah Thomas'ın, Los Angeles Lakers ile 10 günlük sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski All-Star oyuncu Isaiah Thomas'ın, Los Angeles Lakers ile 10 günlük sözleşme imzaladığı bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein ve The Athletic'den Shams Charania'ya göre Thomas, bir takımın maksimum 15 kontratlı oyuncuyu aşmasına izin veren 'yokluk istisnası' kapsamında kadroya katılacak. Los Angeles'ta sakatlıklar ve NBA Sağlık ve Güvenlik Protokolleri nedeniyle birkaç oyuncu kadro dışında yer alıyor.

Thomas en son 2020-21 sezonunda New Orleans Pelicans ile 10 günlük bir sözleşme imzalamış ve üç maçta 7.7 sayı ortalaması yakalamıştı.

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Çarşamba günü ilk G League maçında 42 sayılık etkileyici bir performans sergilemişti.

Thomas, 2017-18 sezonunda Lakers formasıyla 17 maça çıkmıştı.


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