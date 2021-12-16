Isaiah Thomas, ilk G League maçında 42 sayı attı!

Boston Celtics'in eski yıldızı Isaiah Thomas, G League'deki ilk maçında 42 sayı kaydetti.
Thomas, dün gece Denver Nuggets'ın alt takımı Grand Rapids Gold formasıyla ilk G League maçında oynadı.
I.T. 42 dakika süre aldığı maçta 16/30 şut isabeti ile 42 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.
İşte Thomas'ın 42 sayılık performansından en iyi anlar:
Thomas'ın skor patlamasına rağmen Grand Rapids, Fort Wayne Mad Ants'a 127-131 mağlup oldu.
Thomas, önümüzdeki haftaki G League Showcase turnuvasında NBA scoutlarına karşı görücüye çıkmış olacak. Bu, 32 yaşındaki oyuncunun bir NBA kadrosuna katkıda bulunabileceğini göstermesi adına en iyi fırsatı olacak. Turnuva, 19-22 Aralık tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek.