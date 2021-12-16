Isaiah Thomas, ilk G League maçında 42 sayı attı!

Isaiah Thomas was nothing short of AMAZING tonight. 🙏 @isaiahthomas



42 points | 8 assists | 6 rebounds | 5 3PT pic.twitter.com/qBO1IelI0f



— NBA G League (@nbagleague) December 16, 2021

Boston Celtics'in eski yıldızı Isaiah Thomas, G League'deki ilk maçında 42 sayı kaydetti.Thomas, dün gece Denver Nuggets'ın alt takımı Grand Rapids Gold formasıyla ilk G League maçında oynadı.I.T. 42 dakika süre aldığı maçta 16/30 şut isabeti ilekaydetti.İşte Thomas'ın 42 sayılık performansından en iyi anlar:Thomas'ın skor patlamasına rağmen Grand Rapids, Fort Wayne Mad Ants'a 127-131 mağlup oldu.Thomas, önümüzdeki haftaki G League Showcase turnuvasında NBA scoutlarına karşı görücüye çıkmış olacak. Bu, 32 yaşındaki oyuncunun bir NBA kadrosuna katkıda bulunabileceğini göstermesi adına en iyi fırsatı olacak. Turnuva,tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek.