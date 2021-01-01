Isaiah Thomas, G League'de!

Eski All-Star oyuncu Isaiah Thomas'ın, G League ile anlaştığı açıklandı.



The Athletic'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre Thomas, Las Vegas'ta 19-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan G League Showcase'de yer alacak.



"G League Winter Showcase" isimli turnuvada sekiz takımın yer aldığı ve izleyenler arasında, oyuncuları değerlendirmek için NBA scoutları ve yöneticilerinin de bulunacağı söylendi.



Thomas, NBA'de en son Şubat 2020'de görünmüştü ve iki hafta önce, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli takımı için forma giymişti.



