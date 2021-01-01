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Isaiah Thomas, 81 sayılık performansı sonrası neden ağladı?

Eski NBA oyuncusu Isaiah Thomas, "Crawsover Pro-Am" maçındaki 81 sayılık performansının ardından ağlamasının sebebini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu Isaiah Thomas, "Crawsover Pro-Am" maçındaki 81 sayılık performansının ardından ağlamasının sebebini açıkladı.

Seattle'da geçtiğimiz hafta sonu yaptığı bir maçta 81 sayı kaydettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Isaiah, ligdeki taraftarların ve takımların tekrar ilgisini kazanarak, internette viral olmuştu.

32 yaşındaki oyuncu, mevzubahis anda neden bu kadar duygulandığını şu şekilde anlattı:

"Sizlere duygusal olduğum bir anı, bana üzülesiniz diye göstermedim. Asla! Hayatım harika! Sevdiğiniz bir şey için elinizden gelen her şeyi verdiğinizde ve yavaş yavaş eski haline döndüğünüzü gördüğünüzde bunun nasıl bir his olduğunu görmeniz için gösterdim.

Bu duygu, son dört yılda her gün yaşadıklarımın bir patlamasıydı. "Ligin" benden vazgeçmesinden bahsetmiyorum. Tüm dünya benden vazgeçmişti ve ben düşmüşken yerde tekme atmıştı. Bir şeyi sevdiğinizde, onu tekrar elde etmek için ne gerekiyorsa yaparsınız! Artık döndüm."



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