Isaiah, takastan dolayı "kızgın" olmadığını Twitter'dan açıkladı

Cleveland Cavaliers guardı Isaiah Thomas, Boston Celtics'in kendisini takaslamasından ötürü "kızgın" olmadığını ve muhabirlere "Gerçek cevaplar" verdiğini söyledi.



ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı bir röportajda, Isaiah sakatlığa rağmen oynadığı dönemi, Celtics'in tıbbi ekibini ve başka konuları konuştu.



Röportajın bir kısmı şu şekildeydi:



"- Celtics'in tıbbi ekibinden daha farklı veya fazla bilgi almak ister miydin?



IT: Daha çok bilgi almak isterdim. Bana asla 'Bu seni bir süre oynatmayabilir.' demediler. Öyle olsaydı, kesinlikle oynamazdım.



- Danny Ainge, seni takaslamanın nedenlerinden biri olarak sakatlığını gösterdiğinde, neler hissettin?



IT: Çok incinmiştim çünkü onlar için elimden gelen her şeyi yaptım. Sanırım oturmam gerektiği dönemde oynayarak fazla şey yaptım. Özellikle de başımdan geçen şeyleri düşününce. Başımdan geçen şeylerden kastım, kız kardeşimin vefatı ve benzeri şeyler. Böyle bir şey yapmaman lazımdı."



"SORULARA KIZIN, CEVAPLARA DEĞİL"



Isaiah, röportajı yayınlandıktan sonra Twitter üzerinden tepki görünce, kendisi de aynı platformdan şu tweetleri atarak duruma açıklık getirdi:



"İnsanların bu saçma takas durumunu sürekli ortaya çıkardığımı düşünmesi komik. Bu konuyla ilgili aptalca soruları soran, medya. Yani demek ki onlar bunu sürdürmek istiyor. Röportaj yaptıklarında 'Lütfen takas konusunu açabilir miyiz' demiyorum."



"Boston'ı her zaman çok seveceğim. Şehir ve organizasyon, bana bir süperstar olma şansı verdi ve ben de bu şansı kullanarak yürüdüm. Şu anda bir Cleveland Cavalier'ım ve olduğum için de mutlu olmaktan ötesiyim. Sadece geriye yaslanıp 2018'in ne kadar özel olacağını seyredin!"



"Burada oturup hala takasla ilgili konuşmak istiyormuşum gibi bana kızmayın. Benimle röportaj yapan kişiye kızın. Sorulara kızın, GERÇEK cevaplara değil! Bu tweetlerim, takasla ilgili hala kızgın olduğumu sanan kişler içindi.. Sizlere de günaydın haha."



Isaiah'nın bu ay içerisinde dönmesi bekleniyordu.



