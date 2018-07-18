Isaiah: "Sadece istenmek istedim"

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Isaiah Thomas, Denver'da yeni bir başlangıç için hazır ve Nuggets'a katılma motivasyonunun bir kısmının "istenme" hissiyatı olduğunu söyledi.29 yaşındaki Thomas, bir yıllığı 2 milyon dolarlık sözleşme ile Mile High City'ye taşınıyor.IT, koç Michael Malone ile yakın ve uzun süreli ilişkisinin anlaşmayı imzalamasında yardımcı olduğunu söyledi.diyen Isaiah, sözlerineşeklinde devam etti ve açıklamaları da şöyleydi:Thomas, Denver Nuggets'ın en yeni üyesi olarak bu istenme hissiyatını yenilemiş oluyor. Son takvim yılında, Cleveland'dan Los Angeles'a gitmiş ve son derece başarılı geçen Boston'lı yıllardan sonra, bu duygunun kaynağı yetersiz kalmıştı.