Isaiah: "Sadece istenmek istedim"

Isaiah Thomas, Denver'da yeni bir başlangıç için hazır ve Nuggets'a katılma motivasyonunun bir kısmının "istenme" hissiyatı olduğunu söyledi.
29 yaşındaki Thomas, bir yıllığı 2 milyon dolarlık sözleşme ile Mile High City'ye taşınıyor.
IT, koç Michael Malone ile yakın ve uzun süreli ilişkisinin anlaşmayı imzalamasında yardımcı olduğunu söyledi. "Sadece istenmek istedim"
diyen Isaiah, sözlerine "İstenmek bu savaşın yarısı. Birisi bu fırsatı sizin kadar istediğinde, her zaman işe yarıyor."
şeklinde devam etti ve açıklamaları da şöyleydi: "İlk önce, dünyaya sağlıklı olduğumu göstereceğim. Muhtemelen en büyük şey bu. Bu ligde yaptığım şeyler kendi kendini açıklıyor. Artık kim olduğumu ve ortaya ne koyduğumu kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Bence biliyorlar. Ben kazanan biriyim. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım. Heyecan getireceğim. Liderliği getireceğim. Her gece tutarlı ve güvenebilecekleri birini getireceğim."
Thomas, Denver Nuggets'ın en yeni üyesi olarak bu istenme hissiyatını yenilemiş oluyor. Son takvim yılında, Cleveland'dan Los Angeles'a gitmiş ve son derece başarılı geçen Boston'lı yıllardan sonra, bu duygunun kaynağı yetersiz kalmıştı.