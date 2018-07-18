Isaiah, Nuggets'a gitmeden Danny Ainge'i aramış: "Geri dönmeyi çok isterim!"

Kariyerinde oldukça kısa bir sürede yükselen ve alçalan Isaiah Thomas, ne durumda olduğunun farkında olduğunu ve eski takımı Boston Celtics'in başkanı Danny Ainge ile "Geri dönebilme şansı" hakkında konuştuğunu açıkladı.
Bu yaz Boston ile maksimum kontrat uzatma şansı olduğuna inanmış olan Isaiah, bunun yerine şu anda Denver Nuggets ile 2 milyon dolarlık veteran minimum anlaşma imzalamış durumda: "Her zaman 'ya şu olsaydı' diyebilirsiniz, ama çok sefer arkamdan bıçaklandım. Tabii bunları düşünüyorum. Ben de insanım." "İnsanlar kalçamın durumundan artık korkuyor. Kendime karşı dürüst olmalıyım. Bu yaz döneminin parayla ilgili olmadığını anlamam gerekiyordu. İnsanlara halen oynayabildiğimi, üst düzeyde oynayabildiğimi göstermem gerekiyor. Göstereceğim de." "Maksimum kontratı hakettiğimi insanlar biliyor. Zaten hakettiğim parayı kazanmamamın nedeni bu. Çünkü sakatlandım. Bunu anlıyorum. Benim için en önemli şey, bu yaz sağlıklı olduğumu gösterebilecek en iyi fırsatı yakalamaktı."
Isaiah, Denver ile anlaşmadan önce eski takımı Boston'ın GM'i Danny Ainge'i aradığını, 15-20 dakika konuştuklarını ve kendisine "Eğer fırsatım varsa, geri dönmeyi çok istediğimi bilmeni isterim." şeklinde konuştuğunu da ekledi: "Tabii dönerdim. Ben kin tutmam."
Isaiah, Ainge'in bu duruma açık baktığını, ama Celtics'in kendisine bir teklif sunmadan önce Marcus Smart'ın serbest oyuncu dönemindeki durumunu halletme durumunda olduklarını belirttiğini söyledi ve Ainge'in konuşmaya devam etmek istediğini, fakat Boston, Smart'la anlaşmadan önce kendisinin Nuggets'ın teklifini kabul ettiğini açıkladı.