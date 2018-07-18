Isaiah: "Lakers, Lonzo'nun şutunu düzeltemez"

Isaiah Thomas, Los Angeles Lakers'ın Lonzo Ball'un "şutunu düzeltebileceğini sanmadığını" söyledi.
Buna rağmen Isaiah, Ball'un inanılmaz derecede yetenekli olduğunu ve ileriye doğru devam edeceğini açıkladı: "Lonzo harika bir çocuk. Şutunu düzeltebileceklerini sanmıyorum, fakat onunla çalışıp şimdikinden daha iyiye çevirebilirler. Kendisi bu ligde özel bir oyuncu olacak, yetenekli ve genç bir çocuk çünkü kendisini bu şekilde kılan özelliklere sahip."
Şu anda Denver Nuggets oyuncusu olan Isaiah, Lakers'ta geçtiğimiz sezon oynadığı 17 maçta 15.6 sayı ve 5.0 asist ortalama yakalamıştı.