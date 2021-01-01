Isaiah Hartenstein, Clippers kampına katılacak

LA Clippers'ın Isaiah Hartenstein ile bir antrenman kampı anlaşması imzaladığı bildirildi.



Hartenstein, 2021-22 sezonu için 1.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra bu yaz serbest oyuncu olmuştu.



23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets ve Cleveland Cavaliers formaları giydiği 46 maçta 5.1 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



2018 yılında NBA'e girdiğinden bu yana sınırlı bir rolü olan Hartenstein, iki yıl önce Rio Grande Valley Vipers'ın bir üyesi olarak G League'de Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.



