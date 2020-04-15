Isabelle Haak: 'Voleybol oynamayı çok özledim'

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) YouTube kanalında yayınlanan 'UnscriptedWith' video serisinin konuğu oldu.Sahada olmayı ve voleybol oynamayı çok özlediğini belirten Isabelle Haak, "" ifadelerini kullandı.CEV Şampiyonlar Ligi'nde 170 sayıyla bu sezonun en skorer oyuncusu olan 20 yaşındaki pasör çaprazı, hedefleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:VakıfBank'ta forma giydiği için çok şanslı olduğunun altını çizen Haak, "" şeklinde konuştu.