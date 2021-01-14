Isaac Kiese Thelin: 'Şansları bulduk ama değerlendiremedik'

Isaac Kiese Thelin, Fenerbahçe maçı sonunda açıklamalarda bulundu.



Thelin maç sonunda; "Bizim de çok gol şansımız vardı ama değerlendiremedik. Maalesef futbol böyle ve elendik." dedi.



Kasımpaşalı futbolcu sözlerini; "Takım arkadaşlarım beni oldukça iyi karşıladı. Kasımpaşa'da iyi işler yapacağız ve iyi yerlere geleceğiz. Fiziksel olarak biraz durumumu toparlamam lazım. Çünkü, geldiğim yerde lig 1 ay önce bitmişti." diyerek bitirdi.



