Isaac Hayden: 'Ronaldo, Messi'den iyi!'

Standard Liege forması giyen İngiliz futbolcu Isaac Hayden, Cristinao Ronaldo ve Lionel Messi ile ilgili dikkat bir açıklama yaptı.



Hayden yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'den daha iyi bir oyuncu. Üst düzey liglerde birçok kupa kazandı." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Messi, Barcelona dışında sadece Fransa'da oynadı. Ligue 1'in kalitesi diğer liglere göre çok daha düşük." ifadelerini kullandı.



Lionel Messi şu anda ABD ekibi Inter Miami forması giyiyor. Ronaldo ise Arabistan ekibi Al Nassr'da oynuyor.





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