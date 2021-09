Isaac: "Aşı olmak, insanın kendi tercihi olmalı!"

Orlando Magic forveti Jonathan Isaac, herkesin KOVID-19 aşı durumunun kendi tercihine bırakılması gerektiğini söyledi.



Takımın medya gününde konuşan ve Magic'teki tek aşılanmamış oyuncu olduğu bilinen Isaac, aşılar hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve eski ABD başkanı Donald Trump'ın basın toplantılarını izlediği iddia edilmiş olan, Rolling Stone dergisindeki makaleye değindi:



"Ben aşı karşıtı değilim, ilaca karşı değilim, bilime karşı değilim. Şu anki duruşumu, siyahilerin tarihini okuyarak ya da Donald Trump'ın basın toplantılarını izleyerek edinmedim.



Orlando'da ve dünyanın her yerinde bizi güvende tutmak için yorulmadan çalışan her sağlık çalışanına karşı saygım sonsuzdur. Annem de çok uzun süre sağlık sektöründe çalışmıştı. Tanrı'ya şükrediyorum. Ve aşıların bulunduğu, kendimizi koruyabilme imkanlarına sahip olduğumuz bir toplumda yaşadığım için de minnettarım.



Ancak bununla birlikte, her insanın aşı durumunun kendi tercihi olması gerektiğine inanıyorum. Zorbalığa uğramadan, baskı altında kalmadan ve zorlanmadan, bu seçim tamamen insanlara bırakılmalı. Şu anda aşı olmaktan rahatsız olduğumu söylemekten utanmıyorum.



Hepimiz farklıyız ve farklı yerlerden geliyoruz. Tecrübelerimiz farklı ve farklı inançlara değer veriyoruz. Ve konu vücudunuz için bir ilaç almak olduğunda, bunun alaya alınmadan ve başkalarının görüşlerinden bağımsız olarak, kendi seçiminiz olması gerektiğini düşünüyorum."