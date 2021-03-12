İsa Gün: 'Galatasaray maçında biz favoriyiz'

Kayserispor, Başkan yardımcısı İsa Gün, ligde iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Gün, Galatasaray ile oynayacakları maçı da kazanarak alt sıralardan iyice kurtulmak istediklerini belirtti.



Kayserispor Başkan yardımcısı İsa Gün, "Ligde kritik haftalara girildi. Artık alınan her puanın çok önemi var. Bu süreçte 2 maçta 6 puan alarak ligde üst sıralara çıkmaya başladık. Bu da bizi ziyadesiyle sevindirdi. Amacımız bu çıkışı sürdürmek. Bu hafta sahamızda Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu zorlu maçtan da puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi.



Hiçbir takımın yenilmez olmadığını vurgulayan İsa Gün, "Kağıt üzerinde Galatasaray favori olabilir ama sahada biz favoriyiz. Kazanmak çok uzak değil" sözlerini kullandı.



Ligde 31 puanla 14. Sırada bulunan Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. 41 yaşındaki hakem, bugüne kadar 2 kez Galatasaray - Kayserispor maçı yönetti.



HABER: Faruk Aydemir



