Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, New York medyasının "yarattığı kaosun" eski takımı Brooklyn Nets ile arasındaki gerilimi artırdığını söyledi.



Geçen sezonki takas talebi ve ayrılığından bu yana ilk kez Nets'le karşılaşmaya hazırlan Kyrie, Brooklyn'in kendisine saygısızlık ettiğini ve New York medyasının konuyu alevlendirdiğini açıkladı:



"Organizasyonla aram hiçbir zaman kötü olmadı. Her zamanki gibi medyada çok fazla kaos ve gürültü yaratıldığını düşünüyorum. Sizi suçlayacak değilim ama kimse perde arkasında neler yaşandığını bilmiyordu. İnsanların olup bitenler ve gerçekte ne olduğu konusunda başvurdukları kaynakları eminim vardır."



Irving, geçen sezonun son takas günü öncesinde Brooklyn'den gönderilme talebinden dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını da açıkça belirtti:



"Takas istemek kariyerimin en iyi kararıydı. Huzura kavuşmaya ihtiyacım olduğunu biliyordum."



"ADIMI KULLANMAYA BAYILIYORLAR"



2020-21 ve 2021-22 sezonlarında COVID-19 aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle 53 maç kaçırmış olan Irving, önceki sezon ise takım sahibi Joe Tsai tarafından Yahudi karşıtı bir filmi paylaştığı ve başlangıçta özür dilemeyi reddettiği için ayrıca takımdan uzaklaştırılmış ve ekstra süre forma giyememişti:



"Her şey çok zordu. COVID'den ve orada yaşananlardan sonra, kontrolümde olan ve olmayan durumlar meydana gelmişti. Kimseyi de özellikle suçlamak istememiştim.



Sadece bir röportajımda, perde arkasında bazı saygısızca şeylerin döndüğünü belirtmiştim. Ve bunlar, bir çalışanın her organizasyonda yaşadığı şeyler. Yani çıkıp böyle şeyler söylemek hiç alışılmadık bir durum değil. Ama söyleyen ben olunca, sorun çıkaran insan oluyorum.



Herkes belli bir kredi kazanmak için adımı kullanmaya bayılıyor. Bununla ilgili bir problemim de yok."



Irving, Nets formasıyla çıktığı 143 maçta 27.1 sayı ve 5.8 asist ortalamaları yakalamıştı.