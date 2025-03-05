Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving, sezonu kapatan sakatlığının ardından Instagram üzerinden hayranlarına seslendi.



Tecrübeli oyun kurucu, çapraz bağlarının (ACL) yırtılması sonucu sezonu erken kapatırken, uzun sürecek bir iyileşme sürecine girmeye hazırlanıyor. Ancak Irving, öncelikle sadık hayranlarına ve takipçilerine bir mesaj vermek istedi.



"Gerçekten çok acı verici bir durum, kesinlikle öyle. ACL'imi yırtalı henüz 48 saat bile olmadı ama iyileşme süreci şimdiden başladı," diyen Irving, Instagram canlı yayını sırasında duygularını "Zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak iyi olduğumu bilmenizi istiyorum. Bundan sonra da iyi olacağım. Ama gerçekten canımı sıkıyor, bunu saklayacak değilim." ifadeleriyle paylaştı.



Irving, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:



"Bu sakatlık benim için gerçekten zorlayıcı. Ama etrafımda harika bir destek sistemim var; inanılmaz bir ailem, arkadaşlarım ve bana sadece Amerika'da değil, dünya çapında destek veren insanlar var. Bu yolculukta yalnız değilim."



Irving, bu sezonun başından beri büyük bir mücadele verdiğini de vurguladı: "Tüm sezon boyunca her şeyimi verdim. Yaz aylarından itibaren, NBA Finalleri'ni kaybettikten sonra, gerçekten sıkı çalıştım. Son bir ayda çok hızlı gelişen birçok değişiklik oldu ve bunlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Şu an hislerim üzerine derinlemesine düşünmeye vaktim yok, ama zamanla bunu yapacağım. Şimdilik, bu durumu kabullenip ileriye bakacağım."



Mavericks cephesinden yapılan açıklamaya göre, Irving'in tam anlamıyla sahalara dönmesi 6 ila 9 ay sürebilir. Bu da yalnızca mevcut sezonu değil, 2025-26 sezonunun başlangıcını da kaçırabileceği anlamına geliyor.



Kyrie, sakatlık öncesinde kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyordu. 32 yaşındaki yıldız, bu sezon maç başına 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalarken, %47.3 saha içi isabet oranıyla oynuyordu.



