Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers yerine Dallas Mavericks tarafından draft edilmiş olmayı dilediğini söyledi.



Her ne kadar Irving, 2011 NBA Draftı'nda Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiş olsa da, o dönemde kendisini seçmiş olan takımın Mavericks olmasını dilediğini itiraf etti.



Yakın zamanda yapılan bir röportajda Irving bunun kariyeri için ne kadar faydalı olabileceğini şu sözlerle açıkladı:



"Şu anda geriye dönüp baktığımda, genç bir çocuk olarak draft edildiğim ve yoğun miktarda mentörlüğe ihtiyaç duyduğum o dönemde, 'Bunu ya da şunu lehime kullanabilirmişim' diyorum.



Bugün burada olduğum ve bir insanın en üst düzeyde başarılı olması adına ihtiyaç duyduğu şeyleri belirleyebildiğim için, oldukça minnettarım."



31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar önemsediği tek şeyin şampiyonluk kazanmak olduğunu belirtirken, doğru organizasyona gitmenin kendisinin en iyi versiyonu olmasına yardımcı olmuş olabileceğinin de altını çizdi:



"Kendime, benden daha fazlasını bilen, bazı durumlarda benden daha akıllı olan ve kendilerinden bir şeyler öğrenebileceğim insanlarla birlikte olma şansını verirsem, o zaman kendimin en iyi versiyonu olabileceğimi biliyordum. Şu anda burada, Dallas'ta olmak ise bunu fazlasıyla karşılıyor."



2011'de şampiyonluğu kazanmış olan Mavericks ekibi o yılın NBA Draftı'nda 26. sıra seçimine sahip olduğu için, Irving'i kadrosuna katma gibi bir imkanı olmamıştı.





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