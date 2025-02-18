Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya Milli Takımı'nda yer almak istediğini açıkladı.



"Şu anda bu sürecin içindeyiz ve uygunluk konusunda en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz," diyen Irving, Athlon Sports'tan Grant Afseth'e verdiği röportajda, "Bunun için oldukça fazla evrak işi var," ifadelerini kullandı.



Kyrie "Açıkçası, kariyerimin bir noktasında Avustralya vatandaşı olup Avustralya takımı için oynayabilirsem harika olur," diye ekledi.



Daha önce yalnızca ABD formasyla uluslararası turnuvalarda mücadele eden 32 yaşındaki Irving, 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ve 2014 FIBA Dünya Kupası'nda turnuvayı MVP olarak tamamlayarak bir başka altın madalyaya ulaşmıştı.



Avustralya'nın Melbourne kentinde doğan Irving, ABD vatandaşı olan babasının profesyonel basketbol kariyeri sırasında bu şehirde dünyaya geldi. Hem ABD hem de Avustralya vatandaşlığı bulunan Irving'in, uluslararası düzeyde Avustralya adına oynayabilmesi için USA Basketball ve FIBA'dan onay alması gerekiyor.



36 yaşında Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda forma giymeyi hedefleyen Irving, NBA'de en fazla oyuncuya sahip ülkelerden biri olan Avustralya'nın kadrosuna katılabilir. 2024-25 sezonunun başında NBA'de 13 Avustralyalı oyuncu forma giyerken, bu sayı yalnızca ABD, Kanada ve Fransa tarafından aşıldı. Şu anki Avustralya Milli Takım kadrosunda Dyson Daniels, Josh Green, Josh Giddey ve Jock Landale gibi isimler bulunuyor.



Avustralya, erkek basketbolunda ilk Olimpiyat madalyasını 2020 Tokyo Oyunları'nda (bronz) kazanmış ancak Paris 2024'te madalya elde edememişti.



