Irkçılığın son mağduru: Jude Bellingham

Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı

Haber; AA
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Irkçılığın son mağduru: Jude Bellingham
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21 Mart 2021 14:50
 Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.

Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.

Borussia Dortmund, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.

İngiltere futbolunda Derby County'de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.



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