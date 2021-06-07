Irkçı tweetleri ortaya çıkan İngiliz kriketçi Ollie Robinson'a geçici uzaklaştırma

Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson'un, geçici olarak uluslararası turnuvalardan uzaklaştırıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Irkçı tweetleri ortaya çıkan İngiliz kriketçi Ollie Robinson'a geçici uzaklaştırma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 15:28
Sosyal medya platformu Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson, geçici olarak uluslararası turnuvalardan uzaklaştırıldı.

İngiltere ve Galler Kriket Kurulundan yapılan açıklamada, hakkında disiplin soruşturması yürütülen 27 yaşındaki sporcunun milli takım kampından ayrılacağı belirtildi.

2012 ve 2013 yıllarına ait ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımları ortaya çıkan Robinson, kamuoyunda tepki görmesinin ardından özür dileyerek, "Oldukça üzgünüm ve bugün kesinlikle dersimi aldım." açıklamasını yapmıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.