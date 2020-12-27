İrfan Saraloğlu: 'Sezona doğru hazırlanamadık'

Başakşehir antrenörü İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa karşısındaki beraberliği değerlendirdi.



Skrtel'in sakatlığı hakkında konuşan Saraloğlu; "Kaybedilen 2 puan var. Skrtel maalesef çok sempatik değil durumu. Muhtemelen aşil tendonu koptu. Kısa süre içerisinde operasyon ve tedavisi olacaktır. Hastaneye götürüyorlar. Bizi çok üzdü. Caiçara'nın aşili koptu. Sahalardan uzak. Şimdi de bu. Allah şifa versin." dedi.



Maçı değerlendiren deneyimli hoca; "Maça çok istekli başladık. Golü bulduk. İkinciyi aradık. Orta sahada ve defansta yaptığımız bağlantı hatası sonrası kontrataktan bir gol yedik. Rakibin kontratağının ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Oyunu çevirmek elimizdeydi. Tüm gayreti gösterdik. Saha da futbola elverişli değildi. Bazı ataklarda rakipten önce sahayla mücadele ettik." açıklamasında bulundu.



"OYUNU AZ UZATTI"



Pozisyonlar bulduklarını söyleyen Saraloğlu; "Maçın tamamına bakınca, 10-11 pozisyonumuz var. Atabileceğimiz birçok top direkten döndü, birçok şutu kaleci kurtardı. Topun oyunda olduğu süre içerisinde rakip takımı tebrik ediyorum. Top oyun dışındayken oyunun duraksamasına Sayn Fırat Aydınus çok fazla müsaaade etti. Oyun çok durdu ama daha az uzattı. Bunu belirtmek isterim parantez içinde. 1-1 sonrası Rafael'in sert bir oyun tarzı var. Sarı kartı vardı. İkinci sarı kartı yememesini düşündük. Ciddi sıkıntılarımız var takım kurgusunda. Özellikle defansta. Bir onu koruma, iki oyunun seyrine baktığınız zaman değişmesi gerekiyordu. Daha fazla hücum etmemiz gerekiyordu. Biz formatımızı değiştirmedik, 4-4-2 oynadık. Çünkü, gol bulmamız lazım. 3 puan şartımız vardı. 4-4-2'de ofansif oynayan, savunmaya koşuyla çabuk dönebilen Kerim'i düşündük. Daha önce oynattık, verimli olduğu zamanlar oldu. Maçın sonu dışında pozisyon vermedik. Pozisyonlar bulduk ama kazanamadık." açıklamasında bulundu.



Hazırlıklar için konuşan hoca; "Sezona çok iyi hazırlandık diyemem. Çoğu kulübümüz de bunu yakalayamadı. Biraz sosyal, biraz kültürel etkenler çok çok fazlaydı pandemiden dolayı. 3 devreli bir lig bitti. Doğru hazırlanamadık. Milli takım araları tüm planları azaldı. 14-15 milli oyuncumuz var. Gitmeyin deseniz olmayacak. Onlar gidince antrenman programı doğru bir şekilde işlemiyor. Milli takıma gidip de çok formda dönen bir oyuncuyu çok ender görmüyorum." dedi.



İrfan Saraloğlu sözlerini; "Türkiye'nin en iyi 2 kalecisi bizde. 10 kaleci saysanız Türkiye'de, ikisi bizden. Defans yapmak için forvetten kaleciye kadar bu anlayışta olması lazım. Bunu aşacağız. Daha çok çalışarak bunu aşacağız." diyerek bitirdi.



