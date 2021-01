İrfan Can'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, İrfan Can Kahveci için istekli olduklarını ifade etti. Galatasaray yönetimine mesaj veren Terim 'Biz artık başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk.' ifadelerini kullandı. Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, sabah.com.tr'ye İrfan Can Kahveci transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Batur Altıparmak ,"Evet Taylan ve Oğulcan ile yakın arkadaşlar ama Emre Belözoğlu da İrfan Can'ın abisi kadar yakın. O yüzden sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. dedi.



İşte İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak'ın Sabaha yaptığı açıklama...



İrfan Can Kahveci'nin 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi olduğunu ifade eden Batur Altıparmak, İrfan Can Kahveci'nin Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile yakın arkadaş olmasının transferde bir sonuç ortaya çıkarmayacağını belirtti.



"GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞIRSA..."



"Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'ye olan ilgisini bu akşam Fatih Terim de açıkladı fakat oyuncu Başakşehir'in mukaveleli futbolcusu. Galatasaray, ne zaman Başakşehir ile anlaşır ondan sonra biz devreye gireriz. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki görüşmeler transferde belirleyici olacak."



"İRFAN CAN'I AVRUPALILAR DA TAKİP EDİYOR"



"Pandemi dönemi nedeniyle Avrupa takımları transferde geçtiğimiz senelerde olduğu gibi hızlı hareket etmiyor. İrfan Can Kahveci'nin Şampiyonlar Ligi performansından sonra izleyenler, takip edenler var fakat bugün Real Madrid bile transfer yapmıyor. Futbolda düşen gelirler nedeniyle takımlar kiralık oyuncuları araştırıyor, pandemi dönemi olmasaydı İrfan Can Avrupa'da forma giyebilirdi."



"SOSYAL MEDYAYA GÖRE HAREKET ETMİYORUZ"



"Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı'nın paylaştığı fotoğrafları ben de gördüm fakat biz sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. Taylan ve Oğulcan yakın arkadaşları kendi aralarında böyle bir düşünceleri olabilir, kahve paylaşımları yapabilirler ama bu istekten öteye geçemez. Böyle düşünürsek Emre Belözoğlu da İrfan'ın çok sevdiği abisi. Yani sosyal medya çok büyük bir alan o nedenle biz oraya göre hareket etmiyoruz."