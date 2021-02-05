İrfan Can'ın Fenerbahçe'de forma giyeceği ilk maç belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin hangi maçta forma giyeceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can'ın Fenerbahçe'de forma giyeceği ilk maç belli oldu
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05 Şubat 2021 08:50
Fenerbahçe'nin son transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi. İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi.

Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak. Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı. Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.  
 
 


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