İrfan Can: "Son 8 maçta da güleceğiz"

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ligin kalan bölümü hakkında konuştu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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İrfan Can: 'Son 8 maçta da güleceğiz'
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23 Mart 2022 12:02
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu performansla 2-1'lik Konyaspor galibiyetinin mimarlarından biri olmuştu.

Mesut Özil'in oyundan çıkmasının ardından saha içinde liderlik görevini üstlenen İrfan Can, Fenerbahçe'nin ilk golünün hazırlayıcısı oldu. 26 yaşındaki oyuncu, 76'da yerini Arda Güler'e bırakırken Kadıköy tribünlerinden de alkışı almıştı.

İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe taraftarının sevgisine layık olmaya çalışıyorum. Son 8 maçta onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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