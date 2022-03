İrfan Can: 'Son 8 maçta da güleceğiz'

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu performansla 2-1'lik Konyaspor galibiyetinin mimarlarından biri olmuştu.



Mesut Özil'in oyundan çıkmasının ardından saha içinde liderlik görevini üstlenen İrfan Can, Fenerbahçe'nin ilk golünün hazırlayıcısı oldu. 26 yaşındaki oyuncu, 76'da yerini Arda Güler'e bırakırken Kadıköy tribünlerinden de alkışı almıştı.



İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe taraftarının sevgisine layık olmaya çalışıyorum. Son 8 maçta onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO