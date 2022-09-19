İrfan Can, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında bir gole imza atan İrfan Can, Avrupa arenasında bu sezon 3 gole ulaşmıştı.
Tecrübeli orta saha, Alanyaspor karşısında 76. dakikada attığı golle ligde de siftah yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında bir gole imza atan İrfan Can, Avrupa arenasında bu sezon 3 gole ulaşmıştı.
Tecrübeli orta saha, Alanyaspor karşısında 76. dakikada attığı golle ligde de siftah yaptı.
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