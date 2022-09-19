İrfan Can, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki ilk golünü Alanyaspor karşısında attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Can, ligde siftah yaptı
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19 Eylül 2022 00:16
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında bir gole imza atan İrfan Can, Avrupa arenasında bu sezon 3 gole ulaşmıştı.

Tecrübeli orta saha, Alanyaspor karşısında 76. dakikada attığı golle ligde de siftah yaptı.

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