İrfan Can Kahveci'den Oğulcan'a: "Zlatan'ım benim"

Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın Instagram paylaşımına yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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İrfan Can Kahveci'den Oğulcan'a: 'Zlatan'ım benim'
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26 Aralık 2020 23:33
Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'la geçti.

Sarı - kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan golü attı.

Maçtan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oğulcan'a övgüler yağdı. Genç futbolcuya bir övgü de Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan Can, paylaşımına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.



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