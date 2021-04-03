İrfan Can Kahveci'den Galatasaray yorumuna 'fav'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medyadan kendisiyle ilgili bir yoruma beğeni attı.
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Yalçın Ayhan maç sonrası, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü..." yazdı.
İrfan Can Kahveci, bu gönderiyi beğendi.
Maç öncesinde Galatasaray antrenörü Levent Şahin, "İki oyuncumuzu düğün ((İrfan Can Kahveci'nin düğünü) dolayısıyla koronavirüse verdik." yorumunu yapmıştı.
İrfan Can Kahveci'nin beğendiği paylaşım:
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Yalçın Ayhan maç sonrası, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü..." yazdı.
İrfan Can Kahveci, bu gönderiyi beğendi.
Maç öncesinde Galatasaray antrenörü Levent Şahin, "İki oyuncumuzu düğün ((İrfan Can Kahveci'nin düğünü) dolayısıyla koronavirüse verdik." yorumunu yapmıştı.
İrfan Can Kahveci'nin beğendiği paylaşım: