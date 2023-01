İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynadığı derbide kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı.



PFDK, Fenerbahçeli futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.



İşte o açıklama:



"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin ligdeki Gaziantep FK ve kupadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak.



VERİLEN DİĞER CEZALAR



TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası aldığı belirtildi.



Kurul, Fenerbahçe'ye ise derbi maçtaki saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezasının yanı sıra bazı tribünlerde yer alan taraftarların bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.



HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Anıl Demir'e de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.



Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Corendon Alanyaspor'a 56 bin, Trabzonspor'a 212 bin, Galatasaray'a 21 bin ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 100 bin lira ceza verildiğini açıkladı.



PFDK; Beşiktaş, Kasımpaşa ve Corendon Alanyasporlu bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir maçlığına bloke etti.





