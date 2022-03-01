İrfan Can Kahveci vasat döndü

23 gün sonra Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönüş yapan İrfan Can Kahveci, ilk 11'de çıktığı mücadelede vasat bir performans sergiledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci vasat döndü
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01 Mart 2022 10:24
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 5 Şubat'taki Başakşehir maçında sakatlanmıştı. Milli yıldız, 23 gün sonra Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönüş yaptı.

Başarılı orta saha oyuncusu, ilk 11'de çıktığı mücadelede vasat bir performans sergiledi.

İrfan Can, Fenerbahçe'de en çok top kaybı yapan ve en çok hatalı pas yollayan isimlerden biri oldu.

81 dakika oyunda kalan 26 yaşındaki futbolcu, 12 ikili mücadelenin 8'ini, 2 hava topu mücadelesinin tamamını kaybetti. İrfan, hücumda hiç varlık gösteremedi ve 27 pasın 10'unu rakibe gönderdi.

 

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