Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir sezon geçiren İstanbul Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışladı.Muğla'ya ulaşan gıda kolileri, Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.Türk Kızılay Muğla Şubesi Başkanı Yusuf Kayacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın twitter hesabından yardım kampanyası başlatıp, Kızılay'a bağış yaptığını hatırlattı.Futbolcular arasında çığ gibi büyüyen kampanyaya Türkiye liglerinde oynayan birçok ismin katıldığını ifade eden Kayacık, Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin de Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışlayıp, bu yardımın Muğla'ya gönderilmesini tercih ettiğini vurguladı.Kızılay'ın Muğla'da 7 şubesinin olduğunu belirten Kayacık, "Dün akşam saatlerinde gelen kolilerin dağıtımı, bu sabah itibarıyla Köyceğiz ilçemizin kırsal mahallelerinde başladı. İrfan Can Kahveci sayesinde 7 ilçemizdeki 300 aileye yardım eli uzatmış olacağız." diye konuştu."Bağışlarınızı Kızılaya yapın. Kızılaya yaptığınız bağışların en sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığından emin olun. Bunu gerçekten dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Yardımseverlerimizi, iş adamlarımızı Türk Kızılay Muğla Şubesi'ne yardıma davet ediyorum."Kayacık, Vefa Destek Grupları ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yürütülen yardım faaliyetlerinin, Kovid-19'la mücadele sürecinde işini kaybedenlere öncelik verilerek süreceğini sözlerin ekledi.