Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyerinin başında Alex de Souza'yı izleyerek büyüdüğünü söyledi.



Sol ayağını raket gibi kullanan İrfan Can "Hacettepe'de şampiyonluk yaşadığım Mustafa Kaplan hocam bana hep Alex'in videolarını izlettirdi, küçüklükten beri hayrandım. Stilimi benzettiğim tek futbolcu Alex" dedi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kahveci, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



