İrfan Can Kahveci: "Stilimi benzettiğim tek futbolcu Alex"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, kariyerinin başında Alex de Souza'yı izleyerek büyüdüğünü ifade etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Stilimi benzettiğim tek futbolcu Alex'
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02 Mart 2022 09:52
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyerinin başında Alex de Souza'yı izleyerek büyüdüğünü söyledi.

Sol ayağını raket gibi kullanan İrfan Can "Hacettepe'de şampiyonluk yaşadığım Mustafa Kaplan hocam bana hep Alex'in videolarını izlettirdi, küçüklükten beri hayrandım. Stilimi benzettiğim tek futbolcu Alex" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Kahveci, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. 

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