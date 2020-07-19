İrfan Can Kahveci: 'Rüya gibi şampiyonluk'

Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Rüya gibi bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Kahveci, "Başakşehir'e geldiğimden bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisindeydik, bu sene oldu! Hayal gibi, rüya gibi... İnşallah bu kulüp daha da büyür ve büyük başarılar elde eder" dedi.



Mehmet Topal ise, "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Rekorlar önemli değil, önemli olan bu takımın şampiyon olması. Bütün herkes bu şampiyonluğa çok inanmıştı, bütün taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Başakşehir'in şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.



