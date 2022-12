İrfan Can Kahveci, rekor için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısında ilk 11'de oynaması beklenen İrfan Can Kahveci, 1 gol daha atması halinde kariyerinin en çok skor ürettiği sezonunu yaşayacak.Daha önce forma giydiği Başakşehir, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımlarında bir sezonda en fazla 6 gol atan İrfan Can, bu sezonun henüz 3'te 1'lik bölümü tamamlanmış olmasına karşın aynı sayıda skor üretmeyi başardı. Süper Lig ve Avrupa da 20 maç oynayan İrfan Can'ın 3 de asisti bulunuyor.Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 2020-21 sezonu devre arasında Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.