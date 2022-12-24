İrfan Can Kahveci, rekor için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşılaşmasında 1 gol atması durumunda kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İrfan Can Kahveci, rekor için sahaya çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2022 10:32
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısında ilk 11'de oynaması beklenen İrfan Can Kahveci, 1 gol daha atması halinde kariyerinin en çok skor ürettiği sezonunu yaşayacak.

20 MAÇA ÇIKTI

Daha önce forma giydiği Başakşehir, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımlarında bir sezonda en fazla 6 gol atan İrfan Can, bu sezonun henüz 3'te 1'lik bölümü tamamlanmış olmasına karşın aynı sayıda skor üretmeyi başardı. Süper Lig ve Avrupa da 20 maç oynayan İrfan Can'ın 3 de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 2020-21 sezonu devre arasında Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ