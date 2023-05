Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza vermesinin ardından özel uçakla sarı-lacivertli futbolcuyu Sivas'a gönderdi.



ALİ KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİ



İrfan Can'a verilen ceza 4 müsabakadan az olduğu için sarı lacivertli oyuncu 2 maçlık cezasını Süper Lig'de çekecek. Bu kararın ardından 27 yaşındaki futbolcu, başkan Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gitti.



Teknik direktör Jorge Jesus'un Sivasspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında şans vermesi halinde İrfan Can Kahveci forma giyebilecek. İrfan Can cezasını ligdeki Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında çekecek.



FUTBOL TALİMATI NE DİYOR



Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan kurala göre, bir futbolcu 4 maça kadar cezalarını, ilgili kategorideki maçlarda çekiyor. 4 maçtan fazla olan cezalar ise kategori ayırt etmeksizin infaz ediliyor.





