İrfan Can Kahveci'nin hedefi Trabzonspor

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında sahalara geri dönmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'nin hedefi Trabzonspor
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15 Şubat 2022 09:40
Fenerbahçe'de sakatlıklarla boğuşan İrfan Can Kahveci, geri dönüş hedefini 28'inci haftadaki Trabzonspor maçı olarak koydu.

Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonrası omzunda kırık oluşan İrfan Can, Hatay maçı sonrasında bireysel saha çalışması yapabilecek seviyeye gelecek.

Yıldız futbolcunun Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacağı, Trabzonspor mücadelesine hazır hale gelmeye çalıştığı bildirildi. 

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