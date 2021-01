İrfan Can Kahveci, 'Neden Avrupa'dan teklif almadım?'

Başakşehir'den Galatasaray'a transferi gündemde olan İrfan Can Kahveci, TRT Spor yorumcusu Tümer Metin'e açıklamalarda bulundu.Tümer Metin, "Akşam İrfan Can Kahveci'yi aradım, 'Fatih Terim'i takibe almışsın' dedim. 'Evet abi, aldım' dedi. 'Yeni mi aldın?' dedim. 'Yeni' dedi. Hafta içi İrfan Can Kahveci ile uzun uzadıya sohbet ettim. Ortak bir arkadaşımız var. İrfan'ın hayatının bundan sonraki kısmında hayat planlamasını yaparken bir ekiple çalışması adına görüştük, ona 'Git, yabancı dil öğren' de dedim" dedi.İrfan Can Kahveci'nin Avrupa'dan teklif almamasına şaşırdığını dile getiren Tümer Metin, "İrfan Can şaşkın, transferiyle ilgili bir şey söylemedi. İrfan Can Kahveci, 'Ben çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirdim, transfer dönemindeyiz, neden Avrupa'dan tatmin edici bir teklif neden almadım?' diyor. İrfan Can'ın transferin konuşulan kısmıyla şöyle alakası yok, dışarıdan izliyor akibetim ne olacak diye. Ortak paydada buluştuğumuz şey, sahaya dönmekte de zorlanıyor. Ben Galatasaray'a transferinin zor olacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.