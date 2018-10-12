İrfan Can Kahveci Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbolcunun, sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisine kulübünde devam etmesini uygun gördü."
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbolcunun, sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisine kulübünde devam etmesini uygun gördü."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın