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İrfan Can Kahveci Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Medipol Başakehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkartıldı.

Kaynak: DHA
İrfan Can Kahveci Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
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12 Ekim 2018 14:43
İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbolcunun, sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisine kulübünde devam etmesini uygun gördü."

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