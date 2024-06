İrfan Can Kahveci: ''Kulüpçülüğü bırakmalıyız''

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında oynanacak Çekya maçı öncesi A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İrfan Can Kahveci son durumuyla ilgili,dedi.Takıma güvenini dile getiren İrfan Can Kahveci:ifadelerini kullandı.Ortamla ilgili konuşan yıldız isim,sözlerini sarf etti.Sahadaki göreviyle ilgili konuşan İrfan Can,yorumunu yaptı.İrfan Can Kahveci, milli takımda kulüpçülüğün bırakılmasını söyleyerek,dedi.