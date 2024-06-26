İrfan Can Kahveci: ''Kulüpçülüğü bırakmalıyız''
A Milli Takım oyuncularında İrfan Can Kahveci, Çekya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında oynanacak Çekya maçı öncesi A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İrfan Can Kahveci son durumuyla ilgili, "İlk maçta taraftarlarımız bizi çok yükselttiler, ikinci maçta biraz daha durgundu. Yarın inşallah bizi yeniden yükseltirler. 90 dakika oynayacak bir kondisyonda değilim şu anda, belki gruptan çıktıktan sonra olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum yine de." dedi.
Takıma güvenini dile getiren İrfan Can Kahveci: "Biraz büyütüyoruz bence, her şey bizim elimizde hala. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takımıma güveniyorum, gruptan çıkıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ortamla ilgili konuşan yıldız isim, "Bizim çok güzel bir ortamımız var. Çıkan olaylar bizi güldürüyor, içeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Bu olaylar bizi daha da hırslanıyor diyebilirim, bizi etkileyen bir şey yok." sözlerini sarf etti.
Sahadaki göreviyle ilgili konuşan İrfan Can, "3 yıldır kanat oynuyorum, alıştım artık. Orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım nerede oynatırsa oynarım." yorumunu yaptı.
İrfan Can Kahveci, milli takımda kulüpçülüğün bırakılmasını söyleyerek, "Biz Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu hepimiz iyi anlaşıyoruz milli takımda. Artık bu kulüpçülük işlerine son vermemiz lazım milli takımda." dedi.
İrfan Can Kahveci son durumuyla ilgili, "İlk maçta taraftarlarımız bizi çok yükselttiler, ikinci maçta biraz daha durgundu. Yarın inşallah bizi yeniden yükseltirler. 90 dakika oynayacak bir kondisyonda değilim şu anda, belki gruptan çıktıktan sonra olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum yine de." dedi.
Takıma güvenini dile getiren İrfan Can Kahveci: "Biraz büyütüyoruz bence, her şey bizim elimizde hala. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takımıma güveniyorum, gruptan çıkıp devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ortamla ilgili konuşan yıldız isim, "Bizim çok güzel bir ortamımız var. Çıkan olaylar bizi güldürüyor, içeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Bu olaylar bizi daha da hırslanıyor diyebilirim, bizi etkileyen bir şey yok." sözlerini sarf etti.
Sahadaki göreviyle ilgili konuşan İrfan Can, "3 yıldır kanat oynuyorum, alıştım artık. Orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım nerede oynatırsa oynarım." yorumunu yaptı.
İrfan Can Kahveci, milli takımda kulüpçülüğün bırakılmasını söyleyerek, "Biz Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu hepimiz iyi anlaşıyoruz milli takımda. Artık bu kulüpçülük işlerine son vermemiz lazım milli takımda." dedi.
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