İrfan Can Kahveci küllerinden yeniden doğdu

Geçen sezon tribünden aldığı tepkilerle gündeme gelen İrfan Can Kahveci, bu yıl hazırlıklarına güçlü başladı ve İsmail Kartal ile birlikte performansını yeniden yükseltti.

Ocak 2021'de ezeli rakibinin isteğine karşın

Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can

, geldiğinden bu yana yüksek beklentilerle karşılaştı. Geçen sezon Jorge Jesus ile birlikte alışık olmadığı mevki ve rollerde mücadele eden İrfan Can, bu sezon kendi yeteneklerine daha uygun bir rolle birlikte performansını yükseltti.

Geçen sezonu 42 maçta 7 gol ve 5 asist yapan İrfan Can Kahveci,

bu sezona 7 resmi maçta da 4 gol ve 3 asist rakamlarıyla hızlı bir giriş yaptı.

Son olarak Twente maçında ikinci devre oyuna giren İrfan Can Kahveci, 2 gol atarak

maçın yıldızlarından oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Szymanski'nin ayağından attığı ikinci golde de Osayi'ye attığı pasla taraftarını ayağa kaldırdı.

NE TARAFTARA, NE DE FORMAYA KÜSTÜ

Geçen sezon da baskılar nedeniyle zorlu günler yaşayan İrfan Can Kahveci, yöneticilerden aldığı destekle yoluna devam etti. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olan İrfan Can , tüm tepkilere karşın ne taraftara ne de formaya küstü.

SAMANDIRA'DA GÜÇLÜ KARAKTER

Bu sezon çalışmalarına güçlü bir şekilde başlayan ve temiz bir sayfa açan İrfan Can Kahveci, hem takımdaki genç arkadaşlarına ağabeylik yapıyor hem de İsmail Kartal tarafından lider olarak seçilen Dzeko ve Tadic'e en büyük yardımları yapan isimlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İSMAİL KARTAL ÇOK MUTLU

Teknik Direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin hem saha içinde performansından hem saha dışında yaptıklarından ötürü çok mutlu.