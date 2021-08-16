İrfan Can Kahveci: "İnşallah Mesut ağabey de bana gol attırır"

Fenerbahçeli Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci: 'İnşallah Mesut ağabey de bana gol attırır'
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16 Ağustos 2021 00:57
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle yendiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsünden açıklamalar geldi.

Mesut Özil, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz. Önemli bir maçtı, 3 puanı aldık. Mücadele ettik. Bu sıcakta çok yorulduk. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. O kadar, başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ise "İyi mücadele ettik, daha iyi oynayabilirdik. Top bizde daha fazla kalabilirdi. Mesut ağabey ile iyi anlaşıyoruz. Güzel bir gol attırdım ona, inşallah bir dahaki maç, o da bana attırır (Gülerek). Önümüzdeki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Başka bir hedefimiz yok." dedi.

Son olarak Mesut Özil "İrfan Can inanılmaz bir pas attı, süperdi. Çok yorulduk konuşamıyoruz. Hedef bütün maçları kazanmak. İlk maçı kazandık, çok mutluyuz." diyerek sözlerini noktaladı.


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