İrfan Can Kahveci ilk 11'e geri dönüyor

Fenerbahç'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Sivas deplasmanında ilk 11'de oynayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci ilk 11'e geri dönüyor
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28 Nisan 2023 14:03
Fenerbahçe'de son haftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu.

Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Teknik Direktör Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verecek.

Bu sezon ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

 
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