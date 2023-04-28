İrfan Can Kahveci ilk 11'e geri dönüyor

Fenerbahçe'de son haftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu.
Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Teknik Direktör Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verecek.
Bu sezon ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Teknik Direktör Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verecek.
Bu sezon ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.