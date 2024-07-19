İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu
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19 Temmuz 2024 11:50
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor.

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli yıldızın ikinci kez baba olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata merhaba diyen Minik Ata'ya sarı lacivert dünyamıza hoş geldin diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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