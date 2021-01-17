İrfan Can Kahveci için 6 milyon euro + %50 pay

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Galatasaray ile Başakşehir'in İrfan Can Kahveci transferi için 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı, bir sonraki satıştan da %50 pay verileceği iddia edildi.

Haber; Sabah
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İrfan Can Kahveci için 6 milyon euro + %50 pay
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17 Ocak 2021 11:58
Transferde henüz somut bir adım atamayan Galatasaray, İrfan Can Kahveci hayaline kavuşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı için yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfer için aradığı sponsoru bulduğu ve Başkan Göksel Gümüşdağ ile yüzde 90 anlaştığı bildirildi.

%50 PAY İHTİMALİ

25 yaşındaki yıldız oyuncunun da dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlaması, bu transferin artık bittiği yorumlarına neden oldu.

Cimbom'un, İrfan için Başakşehir ile 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı, bir sonraki satıştan da %50 pay vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor





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