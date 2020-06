İrfan Can Kahveci için 10 milyon euroluk teklif

Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için ilk resmi teklif Bundesliga temsilcisi Schalke'den geldi.



Kadrosunda Ozan Kabak, Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan bulunan Alman ekibi, İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çaldı. Turuncu-Lacivertliler'in Schalke'den 10 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi.



Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise transfer konusunda yaptığı açıklamada, "İrfan değerli bir futbolcu, bunun kararını kulüp ve ardından biz değerlendiririz. Bizim önceliğimiz yurt dışına gidip oynaması." ifadelerini kullanmıştı



2017'den bu yana Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 119 karşılaşmada 13 gol atıp 11 asist yaptı.