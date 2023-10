İrfan Can Kahveci: ''Her turnuvada olmak istiyoruz''

A Milli Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağımız Hırvatistan karşılaşması öncesi TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.



Hırvatistan kalesini koruyacak Livakovic ile görüştüğünü söyleyen İrfan Can, ''Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri olacak. Ermenistan maçında şanssız bir puan kaybı yaşadık. Livakovic ile İstanbul'da görüştüm. 'Biraz yavaş ol' dedim. O da 'bari berabere bitsin' dedi." ifadelerini kullandı.



Montella'nın oyunu hakkında konuşan İrfan, "Montella bizden ne istediğini net bir şekilde gösterdi. İnşallah Perşembe günü onun istediklerini sahaya yansıtabiliriz." dedi.



İrfan Can son olarak her turnuvada olmak istediklerini dile getirerek, "İtalya ile ortaklığımız güzel bir ortaklık. Hocamız da İtalyan. Biz her turnuvada olmak istiyoruz. Umarım Almanya'da da oluruz." dedi ve konuşmasını noktaladı.



İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısındaki sözleri ise şu şekilde oldu;



''SAMİMİ VE NE İSTEDİĞİNİ ANLATAN BİRİ''



"Hocamız geleli kısa bir süre oldu. Gerçekten samimi ve ne istediğini net bir şekilde anlatan bir hoca. 3 günde hem video toplantılarla hem de pratik ile ne istediğini bize anlattı. İnşallah biz de bunları sahaya yansıtabiliriz."



''KULAK ASMADIM DERSEM YALAN OLUR''



"Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem. Bu zamana kadar söylenenlere kulak asmadım dersem yalan olur ama çok da önemsemedim. Her hocanın farklı istekleri oluyor. Bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha uygun. İnşallah böyle devam ederim."



''BU KADRO ORAYI HAK EDİYOR''



"Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri. Rakipte de bizde de eksikler var. Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçtan en iyi sonuç alıp orada olacağımızı düşünüyorum."



''UMARIM LIVAKOVIC'İ ÜZERİZ''



"Livakovic çok bir kaleci ama en önemlisi çok iyi bir karakter. Maçtan önce konuştuk ama umarım yarın onu üzen taraf biz oluruz. Bizde de önemli ayaklar var."



''BİR İSİME ODAKLANMIYORUZ''



"Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz. Hocamızın da bize anlattıkları var. Çok önemli oyuncuları var ancak özellikle bir isime odaklanmıyoruz."